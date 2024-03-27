باكستان وأفغانستان تتعهدان بحل قضايا التجارة والعبور



بيشاور - (د ب أ)

ناقش وفد باكستاني، بقيادة وزير التجارة، خورام آغا، اليوم الأربعاء قضايا التجارة والعبور مع وزير الخارجية الأفغاني، أمير خان متقي.

وانتهى الاجتماع، الذي عقد في كابول، بشكل إيجابي، حيث تعهد الوزيران بحل القضايا التجارية المستمرة بين الدولتين، الواقعتين في جنوب آسيا، حسب صحيفة "ذا نيوز" الباكستانية اليوم الأربعاء.

وعقد الاجتماع خلال زيارة وزير التجارة التي استمرت يومين إلى أفغانستان، لبحث قضايا، متعلقة بالتجارة.

يأتي التطور، وسط توتر العلاقات بين الدولتين بشأن استخدام الأراضي الأفغانية، من قبل جماعات إرهابية، بما في ذلك حركة "طالبان" المحظورة لشن هجمات داخل باكستان.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشات حول تطور علاقات التجارة والعبور بين الدولتين.

بالإضافة إلى ذلك، أكد الجانبان على توفير التسهيلات المتعلقة بحركة الركاب والمرضى والتجار على الحدود الباكستانية الأفغانية.

وفي بيان صدر عن حكومة طالبان الأفغانية، كان هدف الاجتماع هو تعزيز العلاقات في مجال التجارة والنقل والاقتصاد.