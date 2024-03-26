مكتب نتنياهو: حماس رفضت جميع مقترحات التسوية

(مصراوي)

قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، إن حركة المقاومة الإسلامية حماس رفضت جميع مقترحات التسوية المطروحة خلال المفاوضات الجارية.

ووصف مكتب نتنياهو، مطالب حركة حماس بـ "غير المعقولة"، مؤكدًا أن إسرائيل لن تزعن لمطالب الحركة، وذلك رغم تصريح مسؤولين مطلعين على المفاوضات أن حماس تبدي مرونة خلال المفاوضات الجارية.

وأفاد مكتب نتنياهو، أن موقف الحركة على طاولة المفاوضات، يؤكد "أنها ليست مهتمة بالتوصل إلى صفقة من خلال المفاوضات".



وأضاف مكتب نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي مستمر في الحرب لحين تحقيق أهدافه كاملة.