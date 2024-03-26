الخارجية الفلسطينية: غضب الحكومة الإسرائيلية من قرار مجلس الأمن غير مبرر

(مصراوي)



نددت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الثلاثاء، بهجوم المسؤولين الإسرائيليين على قرار مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقالت الخارجية الفلسطينية، إن القرار يكشف أهداف حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو "الخفية" بشأن الحرب الدائرة في غزة.

وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيانها، أن هجوم نتنياهو وحكومته الغير مبرر يكشف نوايا "خبيثة" للاستمرار في الحرب من خلال الطرق العسكرية فقط.

وأفادت الخارجية، أن أهداف نتنياهو المعلنة من حربه على قطاع غزة تتسم بالتناقض والذي يصعب ترتيبه في أولويات محددة.

ومرر مجلس الأمن الدولي أمس الاثنين، مشروع قرار ينص على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما لم تستخدم واشنطن حق النقض (الفيتو) لمعارضة القرار، مما أثار غضب المسؤولين الإسرائيليين على رأسهم نتنياهو والذي ألغى زيارة مقررة لعدد من المسؤولين الأمنيين إلى واشنطن اعتراضًا على هذا القرار.