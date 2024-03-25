مستمرون بالقتال.. إسرائيل ترد على قرار مجلس الأمن بوقف إطلاق النار بغزة

مصراوي

نقلت صحيفة هآرتس الإسرائيلية عن وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قوله إن إسرائيل "لن توقف القتال في غزة"، وذلك ردًا على قرار مجلس الأمن الداعي لوقف إطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان وإطلاق سراح الأسرى.

وأكد وزير خارجية الاحتلال، أن إسرائيل ستستمر في إطلاق النار وستواصل مواجهة حماس حتى إعادة آخر أسير.

من جانبه قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي بن غفير، إن قرار مجلس الأمن يثبت أن الأمم المتحدة وأمينها العام معاديان للسامية ويشجعان حركة المقاومة الإسلامية "حماس".

وأضاف بن غفير، أن عدم استخدام بايدن للفيتو يثبت أنه لا يضع في مقدمة أولوياته انتصار إسرائيل مقابل اعتبارات سياسية، موضحا أنه على إسرائيل زيادة التصعيد ومواصلة القتال بكل قوة وبأي ثمن لهزيمة حماس بعد القرار الدولي الأخير.

كان مجلس الأمن تبنى قراراً بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بتأييد 14 دولة وامتناع الولايات المتحدة الأمريكية عن التصويت.