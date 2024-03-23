مسؤولون إسرائيليون: رد حماس على المقترح الأمريكي بالمفاوضات خلال 48 ساعة

مصراوي

أفادت مصادر إسرائيلية، اليوم السبت، بعودة وفد المفاوضات الإسرائيلي من العاصمة القطرية الدوحة بعد التشاور مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقلته "العربية".

وأوضحت المصادر الإسرائيلية، أن رد حركة حماس على مقترح أمريكا بمفاوضات الدوحة متوقع خلال 48 ساعة.

من جانبها، قالت القناة 12 العبرية، اليوم السبت، إن رؤساء الوفد الإسرائيلي المفاوض سيعودون الليلة إلى إسرائيل، موضحة أن عودة رؤساء الوفد قد تدل على عدم إحراز تقدم أو تحمل إشارة بشأن رد حماس على مقترح واشنطن.

كانت مصادر قالت، اليوم السبت، إن رد الاحتلال الإسرائيلي الذي قدم للوسطاء يرفض وقف الحرب وانسحاب قواتها وعودة النازحين بلا شروط، وفقا لما ورد في تصريحاتهم لقناة "الجزيرة".

وأضافت المصادر، أن إسرائيل اشترطت الإفراج في المرحلة الأولى عن 40 أسيرا إسرائيليا حيا من كل الفئات، موضحة أن الرد الإسرائيلي حافظ على إطار الاتفاق على 3 مراحل.

وتابعت المصادر، أن الرد قدم نقاطا مفصلة في ما يتعلق بتبادل الأسرى وشروط وقف العمليات، بينما عرض عودة مقيدة لـ 2000 نازح يوميا لشمال القطاع بعد أسبوعين من بدء التنفيذ.

وأكملت المصادر، أن إسرائيل رفضت طلب حماس الإفراج عن 30 من أصحاب المؤبدات مقابل كل مجندة وعرضت فقط 5 هي من تحددهم، موضحة أن إسرائيل طلبت مقابل الإفراج عن أسرى أعيد اعتقالهم من صفقة شاليط الإفراج عن الجنديين جولدن وآرون.

وأوضحت المصادر، أن رد إسرائيل شمل الحق في إبعاد أسرى الأحكام المؤبدة الذين سيفرج عنهم وفق الصفقة إلى خارج فلسطين.