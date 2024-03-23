سيناتور أمريكي: قادة الاحتلال يُعجّلون المجاعة بغزة عمدًا بمنع الغذاء والمساعدات

مصراوي

قالت عضو الكونجرس الأمريكي ألكساندريا أوكاسيو كورتيز، اليوم السبت، إن الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة إبادة جماعية تتكشف، مشيرة إلى أن 1.1 مليون شخص بريء في القطاع على أبواب المجاعة.

وأكدت كورتيز، أن قادة الاحتلال الإسرائيلي يُعجّلون المجاعة بغزة عمدا بمنع الغذاء والمساعدات.

ودعت عضو الكونجرس الأمريكي إلى تعليق نقل الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل.

وكانت صحيفة "المونيتور" قالت نقلا عن السيناتور الأمريكي كريس فان هولين، اليوم السبت، إن قيود إسرائيل على المساعدات لا تتوافق مع سياسة واشنطن.

وأوضح فان هولين أن الحقائق تشير إلى أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تواصل تقييد المساعدات بشكل تعسفي.

وأكد السيناتور الأمريكي فان هولين، أنه من الواضح جدا أن نتنياهو يقف في طريق حل الدولتين.

وكانت مجلة "بوليتيكو" قالت نقلا عن السيناتور الديمقراطي كريس فان هولن، أمس الجمعة، إن "نعتقد أن إدارة الرئيس جو بايدن منقسمة بشأن مدى صعوبة التعامل مع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو".