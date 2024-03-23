بوتين: منفذو هجوم "كروكوس" الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا



موسكو - (د ب أ)

وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في خطاب موجه للشعب الروسي اليوم السبت أن ما حدث في كروكوس هو هجوم إرهابي دموي وهمجي.

وأضاف بوتين: "عشرات الأبرياء راحوا ضحية الهجوم الإرهابي في كروكوس، وأعرب عن تعازي الصادقة لجميع الذين فقدوا أفراد عائلاتهم وأحبائهم"، بحسب قناة "أر تي عربية".

وأعلن الرئيس بوتين الحداد الوطني في روسيا، يوم غد الأحد 24 مارس، على ضحايا قتلى العمل الإرهابي في كروكوس.

وقال: "لقد شرع المجرمون بدم بارد وبشكل متعمد في قتل مواطنينا وأطفالنا وإطلاق النار عليهم من مسافة قريبة، تمامًا كما فعل النازيون قبل ذلك، عندما ارتكبوا مذابح في الأراضي المحتلة".

وأشار الرئيس بوتين أن منفذي هجوم "كروكوس" الإرهابي حاولوا التوجه إلى أوكرانيا حيث تم إعداد منفذ لهم.

وأوضح الرئيس بوتين أن سلطات التحقيق وإنفاذ القانون ستفعل كل شيء للوقوف على تفاصيل الهجوم الإرهابي في كروكوس.

وأكد الرئيس بوتين أن "جميع مرتكبي هذه الجريمة ومنظميها وعملائها سيتعرضون لعقوبة عادلة ولا مفر منها، هم ومن يرشدهم، وأكرر، سوف نحدد ونعاقب كل من يقف وراء الإرهابيين الذين أعدوا هذه الفظائع".

ولفت بوتين إلى أن روسيا اجتازت اختبارات صعبة كثيرًا وسيكون الأمر كذلك هذه المرة أيضًا، مؤكدا أن "لا أحد ولا شيء يستطيع أن يهز وحدتنا وإرادتنا، إن تصميمنا وشجاعتنا هما قوة شعب روسيا الموحد".

وأكد بوتين أنه تم اتخاذ إجراءات إضافية لمكافحة الإرهاب في موسكو ومناطق أخرى.

وأعلنت السلطات الروسية ارتفاع عدد قتلى الهجوم إلى 133 شخصا، وإلقاء القبض على 11 شخصا، من بينهم من شاركوا في الهجوم.

وأعلن تنظيم داعش المسؤولية عن الهجوم.

من جانبها، نفت أوكرانيا أي علاقة لها بالهجوم، وقال مستشار الرئاسة الأوكرانية ميخايلو بودولياك عبر تليجرام "لنكن واضحين، أوكرانيا ليست لها أي علاقة بهذه الأحداث".