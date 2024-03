"أطلق الرصاص من أجل المال".. اعترافات أحد منفذي هجوم موسكو بعد القبض عليه

كتبت- أسماء البتاكوشي

بعد مرور ساعات على الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وراح ضحيته نحو 145 قتيلًا حتى الآن، خرجت السلطات الأمنية الروسية لتعلن اعتقال نحو 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا في العمل الإرهابي.

وأبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، رئيس البلاد فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعيـ، لحظة القبض على المشتبه بهم الذين شاركوا في الهجوم على قاعة حفلات موسيقية "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.

🚨🇷🇺 The Moscow terrorist who was fleeing to Ukraine was CAPTURED. He doesn’t look like an ISIS fighter to me… pic.twitter.com/ZshkIyerKC

وتظهر الفيديوهات أحد المعتقلين وهو يعترف، إذ قال إنه عرض عليه مبلغ مليون روبل مقابل قتل الناس، وتم تكليفه بمهمة قتل جميع الأشخاص الموجودين في القاعة".

وأضاف، أنه أخذ نصف المبلغ، والنصف الآخر كان بعد العملية، موضحًا أنه وصل من تركيا في 4 مارس الجاري.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، جميعهم من الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

وأشارت إلى أنه "يجري المزيد من العمل لتحديد قاعدة المتواطئين" في الهجوم الإرهابي.

🚨🇷🇺 One of the Moscow terrorists claims he was paid ₽500K to carry out the attack by someone who recruited him through the Telegram messaging service.



ISIS claimed responsibility for the attack, but it sounds like ISIS IS NOT responsible!

pic.twitter.com/53inrdzKNW