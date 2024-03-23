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BBC

"أطلق الرصاص من أجل المال".. اعترافات أحد منفذي هجوم موسكو بعد القبض عليه

02:20 م السبت 23 مارس 2024

الهجوم الإرهابي في موسكو

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كتبت- أسماء البتاكوشي

بعد مرور ساعات على الهجوم الذي استهدف قاعة حفلات بالقرب من العاصمة الروسية موسكو، وراح ضحيته نحو 145 قتيلًا حتى الآن، خرجت السلطات الأمنية الروسية لتعلن اعتقال نحو 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيين الذين شاركوا في العمل الإرهابي.

وأبلغ رئيس جهاز الأمن الفيدرالي الروسي ألكسندر بورتنيكوف، رئيس البلاد فلاديمير بوتين باعتقال 11 شخصًا، من بينهم الإرهابيون الذين شاركوا بشكل مباشر في العمل الإرهابي في "كروكوس سيتي"، بحسب ما نقلته وكالة سبوتنيك عن الخدمة الصحفية للكرملين اليوم السبت.

وانتشرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعيـ، لحظة القبض على المشتبه بهم الذين شاركوا في الهجوم على قاعة حفلات موسيقية "كروكوس سيتي" بالقرب من موسكو.

وتظهر الفيديوهات أحد المعتقلين وهو يعترف، إذ قال إنه عرض عليه مبلغ مليون روبل مقابل قتل الناس، وتم تكليفه بمهمة قتل جميع الأشخاص الموجودين في القاعة".

وأضاف، أنه أخذ نصف المبلغ، والنصف الآخر كان بعد العملية، موضحًا أنه وصل من تركيا في 4 مارس الجاري.

وذكرت الخدمة الصحفية للكرملين: "أبلغ مدير جهاز الأمن الفيدرالي بورتنيكوف بوتين عن اعتقال 11 شخصًا، جميعهم من الإرهابيين الأربعة الذين شاركوا بشكل مباشر في الهجوم الإرهابي".

وأشارت إلى أنه "يجري المزيد من العمل لتحديد قاعدة المتواطئين" في الهجوم الإرهابي.

وفي وقت سابق اليوم السبت، أعلن نائب مجلس الدوما ألكسندر خنشتين، اعتقال اثنين من المشتبه بهم في ارتكاب الهجوم الإرهابي على مركز تسوق "كروكوس سيتي" في منطقة كراسنوجورسك بضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال نائب مجلس الدوما: "تم العثور على السيارة رينو التي كان يستقلها المشتبه بهم ليلاً بالقرب من قرية خاتسون في منطقة كراتشينسكي في مقاطعة بريانسك".

وأشار النائب إلى أنه "تم العثور على مسدس ومخزن بندقية هجومية من طراز(إيه كى إم)وجوازات سفر لمواطنين من طاجيكستان في سيارة رينو"، وأرفق المنشور بصورة المسدس.

ونقلت وكالة رويترز البريطانية، عن وسائل إعلام روسية، إن عدد ضحايا الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب موسكو ارتفع إلى نحو 145 قتيلًا.

وفيما سبق قالت وكالة "رويترز" البريطانية، إن تنظيم الدولة الإسلامية "داعش - خراسان"، أعلن مسؤوليته عن الهجوم على قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة الروسية موسكو.

وكشفت الجهات الأمنية الروسية عن وقوع انفجار في مركز "كروكس سيتي هول" التجاري في مدينة كراسنوجورسك، في ضاحية العاصمة الروسية موسكو، أثناء إقامة حفل موسيقي في المركز التجاري.

ووفق ما نقلته وكالات الأنباء الروسية "تاس" وقنوات على" تليجرام"، فقد وقع إطلاق نار في صالة للحفلات الموسيقية بالمركز التجاري، تلاه اندلاع حريق مساء الجمعة، غير أن بعض التقارير أشارت إلى وقوع قتلى وجرحى جراء هذا الحادث في صالة الحفلات شمالي موسكو.

وأوضحت أجهزة الإسعاف لوكالة "تاس" الرسمية، أن "مجهولين أطلقوا النار في كروكس سيتي هول، وتم إجلاء عدد من الأشخاص".

فيما أشارت وكالة "ريا نوفوستي" إلى سقوط جرحى بعد إطلاق أعيرة نارية من سلاح رشاش.

هجوم موسكو العاصمة الروسية العمل الإرهابي

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