إعلان

BBC

محذرة رعاياها قبل الهجوم.. أمريكا كشفت خطة داعش لاستهداف تجمعات بروسيا

02:05 ص السبت 23 مارس 2024

تنظيم داعش

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب


وكالات

أعلن تنظيم داعش الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات موسيقية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" في بيان نشره على تيليجرام: "هاجم مقاتلونا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وانسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

فيما كشفت تقارير استخباراتية أمريكية حديثة، إلى أن جماعة داعش خراسان الإرهابية، وهي فرع من تنظيم داعش تعمل بشكل نشط في أفغانستان وباكستان وإيران وكانت نشطة أيضا داخل روسيا، حسبما قال مسؤولان أميركيان لصحيفة واشنطن بوست.

بينما قالت السفارة الأميركية في موسكو في 7 مارس الحالي، إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة" في العاصمة الروسية، "لتشمل الحفلات الموسيقية"، وحثت المواطنين الأمريكيين على تجنبها.

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن التحذير استند جزئيًا إلى تقارير استخباراتية حول نشاط محتمل لتنظيم داعش داخل روسيا، وفقا لما نشرته واشنطن بوست.

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي ضرب قاعة حفلات موسيقية في روسيا إلى نحو 62 شخصًا، وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين.

وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقو النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء أولية تشير إلى فرار منفذي هجوم موسكو بسيارة.

وقالت ريا نوفوستي الروسية، إن هناك تقارير أولية حول فرار منفذي الهجوم بضواحي موسكو في سيارة.

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.

تنظيم داعش أمريكا خطة داعش استهداف تجمعات بروسيا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

دول عربية تدين الهجوم الإرهابي على قاعة حفلات موسيقية بضواحي موسكو
* تقرير خطير من ناسا.. العالم مهدد بالغرق في الفيضانات
صحتك في رمضان.. علامات تظهر بعد تناول الطعام تكشف سرطان القولون
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات