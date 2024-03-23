محذرة رعاياها قبل الهجوم.. أمريكا كشفت خطة داعش لاستهداف تجمعات بروسيا



وكالات

أعلن تنظيم داعش الجمعة، مسؤوليته عن الهجوم الذي وقع في قاعة حفلات موسيقية في ضواحي العاصمة الروسية موسكو.

وقال تنظيم الدولة الإسلامية"داعش" في بيان نشره على تيليجرام: "هاجم مقاتلونا تجمعا كبيرا في ضواحي العاصمة الروسية موسكو، وانسحبوا إلى قواعدهم بسلام".

فيما كشفت تقارير استخباراتية أمريكية حديثة، إلى أن جماعة داعش خراسان الإرهابية، وهي فرع من تنظيم داعش تعمل بشكل نشط في أفغانستان وباكستان وإيران وكانت نشطة أيضا داخل روسيا، حسبما قال مسؤولان أميركيان لصحيفة واشنطن بوست.

بينما قالت السفارة الأميركية في موسكو في 7 مارس الحالي، إنها "تراقب التقارير التي تفيد بأن المتطرفين لديهم خطط وشيكة لاستهداف التجمعات الكبيرة" في العاصمة الروسية، "لتشمل الحفلات الموسيقية"، وحثت المواطنين الأمريكيين على تجنبها.

وقال المسؤولون الأميركيون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم إن التحذير استند جزئيًا إلى تقارير استخباراتية حول نشاط محتمل لتنظيم داعش داخل روسيا، وفقا لما نشرته واشنطن بوست.

‼️🚨لحظة الهجوم الارهابي في العاصمة الروسية موسكو … pic.twitter.com/XroxTyzlG5 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

أعلنت وكالة رويترز للأنباء، ارتفاع عدد قتلى الهجوم الإرهابي الذي ضرب قاعة حفلات موسيقية في روسيا إلى نحو 62 شخصًا، وأصيب أكثر من 100 آخرين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظة إطلاق النار داخل قاعة حفلات موسيقية قرب العاصمة موسكو، والذي راح ضحيته حتى الآن نحو 40 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من مائة آخرين.

‼️🚨حتى اللحظة 40 قتيلاً وأكثر من 100 جريح في الهجوم المسلح بقاعة حفلات موسيقي في العاصمة الروسية موسكو . pic.twitter.com/WyKMhkjCV8 — موسكو | 🇷🇺 MOSCOW NEWS (@M0SC0W0) March 22, 2024

وأظهر أحد المقاطع أشخاصا بزي عادي يدخلون قاعة المسرح قبل أن يطلقو النار على الحاضرين، فيما أظهر فيدو آخر أعمدة الدخان تتصاعد من مبنى المسرح وألسنة النيران تلتهمه.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن سقف "قاعة مدينة كروكوس" اجتاحته النيران بكامله تقريبًا ولا يزال الناس بالداخل.

أعلنت وسائل إعلام روسية، أن هناك أنباء أولية تشير إلى فرار منفذي هجوم موسكو بسيارة.

وقالت ريا نوفوستي الروسية، إن هناك تقارير أولية حول فرار منفذي الهجوم بضواحي موسكو في سيارة.

🚨🚨🚨

"تم الكشف عن السيارة التي استخدمها المسلحين الذين نفذوا الهجوم

استخدم المسلحين في تنفيذ الهجوم الارهابي

سيارة رينو( صناعه فرنسيه)

.

وشوهدت السيارة في منطقة تفير شمال موسكو قبل وقوع الحادث. pic.twitter.com/F07VEZawsy — Dr.mehmet canbekli (@Mehmetcanbekli1) March 22, 2024

ووفقا لوسائل إعلام روسية، اقتحم أشخاص يرتدون ملابس مموهة، ثلاثة منهم على الأقل، الطابق الأرضي من قاعة "كروكوس سيتي" بضواحي موسكو، وفتحوا النار من أسلحة آلية، بعد ذلك ألقوا قنبلة يدوية أو قنبلة حارقة، مما أدى إلى اشتعال النيران.