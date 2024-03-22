استطلاع: نحو 70% من الألمان ينتقدون تصرفات إسرائيل في غزة



برلين - (د ب أ)

كشفت نتائج استطلاع للرأي في ألمانيا نُشِرَتْ اليوم الجمعة أن غالبية سكان البلاد (69%) يرون أن الإجراء العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة ليس مبررا في ضوء سقوط العديد من الضحايا المدنيين من سكان القطاع.

جاء ذلك في الاستطلاع التمثيلي الذي أجرته مجموعة "فالن" للأبحاث في الفترة بين 19 و21 مارس الجاري وشمل 1296 شخصا ممن يحق لهم الانتخاب في ألمانيا؛ وأجرت المجموعة هذا الاستطلاع لصالح القناة الثانية بالتلفزيون الألماني "زد دي إف".

وأعرب 87% ممن شملهم الاستطلاع عن اعتقادهم بأن على الغرب أن يمارس المزيد من الضغوط على إسرائيل لتحسين إمدادات سكان القطاع من غذاء وأدوية، مقابل 7% رفضوا هذا الرأي.

وكانت الأمم المتحدة حذرت يوم الاثنين الماضي من وقوع كارثة جوع وشيكة الحدوث في القطاع الفلسطيني المحاصر.

وأظهرت النتائج أن 7% ممن شملهم الاستطلاع أبدوا تفاؤلهم حيال انتهاء المعارك في غزة خلال الأسابيع المقبلة، مقابل 89% يتشككون في هذا.