أول تعليق من حماس على عملية رام الله التي أصيب بها 7 جنود إسرائيليين

مصراوي

علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على عملية رام الله التي أصيب فيها نحو 7 جنود إسرائيليين، واستشهاد المنفذ.

وقالت حماس في بيان لها، "نبارك عملية رام الله النوعية ونؤكد أن مقاومة شعبنا للاحتلال ومستوطنيه لن تتوقف".

وأضافت "نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية إطلاق النار النوعية صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك البطولي مع قوات الاحتلال غربي رام الله".

وأكدت الحركة الإسلامية أن العملية ردًا طبيعيًا على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصُل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك.

وتابعت "إننا إذ نزف الشهيد البطل مجاهد بركات منصور من قرية دير بزيع قضاء رام الله، منفذ العملية البطولية؛ لَنؤكِّد أن هذه العملية، التي تشكّل استمراراً لحراك شعبنا المتصاعد في الضفة الغربية؛ تُعَدُّ دليلاً على قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، وإفشال كل محاولات إخماد المقاومة وغَلِّ يدها في الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه للاحتلال في غزة والضفة لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال، وإن طوفان الأقصى سيبقى متدفقاً ثائراً في كل ربوع الوطن حتى الحرية ونيل حقوقنا المشروعة.

وأصيب نحو 7 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات مع فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله، مؤكدا أن جروح اثنين من الجنود المصابين خطيرة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، استشهاد الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه، وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ، لكن البعض تداول على مواقع التواصل أن منفذ العملية هو الشهيد مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع في رام الله.