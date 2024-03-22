إعلان

BBC

أول تعليق من حماس على عملية رام الله التي أصيب بها 7 جنود إسرائيليين

03:32 م الجمعة 22 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

مصراوي
علقت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، على عملية رام الله التي أصيب فيها نحو 7 جنود إسرائيليين، واستشهاد المنفذ.

وقالت حماس في بيان لها، "نبارك عملية رام الله النوعية ونؤكد أن مقاومة شعبنا للاحتلال ومستوطنيه لن تتوقف".

وأضافت "نبارك في حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، عملية إطلاق النار النوعية صوب حافلة للمستوطنين والاشتباك البطولي مع قوات الاحتلال غربي رام الله".

وأكدت الحركة الإسلامية أن العملية ردًا طبيعيًا على استمرار جرائم ومجازر الاحتلال في قطاع غزة، وتَواصُل اعتداءات ميليشيات المستوطنين الذين يشاركون جيش الاحتلال الجرائم والانتهاكات ضد أبناء شعبنا ومسجدنا الأقصى المبارك.

وتابعت "إننا إذ نزف الشهيد البطل مجاهد بركات منصور من قرية دير بزيع قضاء رام الله، منفذ العملية البطولية؛ لَنؤكِّد أن هذه العملية، التي تشكّل استمراراً لحراك شعبنا المتصاعد في الضفة الغربية؛ تُعَدُّ دليلاً على قدرة شعبنا على إصابة العدو في مقتل، وإفشال كل محاولات إخماد المقاومة وغَلِّ يدها في الضفة الغربية".

ولفتت إلى أن مقاومة الشعب الفلسطيني وتصديه للاحتلال في غزة والضفة لن تهدأ ما دام فينا عرق ينبض، حتى زوال الاحتلال، وإن طوفان الأقصى سيبقى متدفقاً ثائراً في كل ربوع الوطن حتى الحرية ونيل حقوقنا المشروعة.

وأصيب نحو 7 جنود إسرائيليين بجروح في اشتباكات مع فلسطيني هاجم حافلة مستوطنين غرب رام الله، مؤكدا أن جروح اثنين من الجنود المصابين خطيرة، فيما استشهد منفذ العملية.

وأكدت القناة الـ12 الإسرائيلية، استشهاد الفلسطيني الذي نفذ عملية إطلاق النار على حافلة المستوطنين، بعد عملية تمشيط بالطائرات الحربية استمرت نحو ساعة للبحث عنه، وتبادل إطلاق النار، دون تقديم معلومات عن هوية المنفذ، لكن البعض تداول على مواقع التواصل أن منفذ العملية هو الشهيد مجاهد بركات منصور من قرية دير ابزيع في رام الله.

الاحتلال الإسرائيلي جنود إسرائيليين حماس غزة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
بعد فيتو روسيا والصين .. مجلس الأمن يفشل في اعتماد مشروع أمريكا بشأن غزة

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

تغطية خاصة - زيادة أسعار البنزين والسولار ورفع تعريفة الركوب بالمحافظات
عاجل - تراجع حاد في سعر الذهب اليوم الجمعة ببداية التعاملات
المكيف بـ13 جنيهًا.. زيادة جنيه في أسعار تذاكر أتوبيسات النقل العام بالقاهرة
التذكرة تبدأ من 9 جنيهات.. ننشر زيادة أسعار الميني باص والنقل الجماعي بالقاهرة
بعد رفع أسعار الوقود.. مصير التعريفة الجديدة للركوب بالمحافظات