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BBC

تايوان تعلن رصد تحليق 36 طائرة حربية صينية حول شواطئها

11:31 ص الجمعة 22 مارس 2024

تايوان

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تايبيه- (د ب أ)

قالت وزارة الدفاع التايوانية اليوم الجمعة إنها سجلت تحليق 36 طائرة حربية صينية في المجال الجوي التايواني خلال 24 ساعة، وهو أكبر عدد من الطلعات الجوية اليومية الصينية حتى الآن هذا العام.

وذكرت الوزارة أن 13 من الطائرات التي تم رصدها تجاوزت الخط المتوسط لمضيق تايوان ودخلت المجال الجوي الشمالي والجنوبي الغربي لتايوان.

وتابعت الوزارة أنها رصدت أيضا ست سفن تابعة للبحرية الصينية.

وأضافت الوزارة أن تايوان كلفت طائرات الدوريات الجوية القتالية لديها والسفن البحرية وأنظمة الصواريخ الأرضية بالرد على هذه الأنشطة.

وتعلن تايوان بانتظام عن مثل هذه التصرفات من قبل القوات الصينية. وكان الرقم القياسي لعدد الطلعات الجوية الصينية هذا العام قبل اليوم الجمعة هو 33 طلعة جوية، وذلك بعد وقت قصير من إجراء تايوان انتخاباتها الرئاسية والتشريعية الديمقراطية في يناير الماضي.

وذكرت الوزارة، أمس الخميس، أنها رصدت تحليق 32 طائرة عسكرية صينية في المجال الجوي التايواني خلال 24 ساعة.

وتتمتع تايوان بحكومة مستقلة منذ عام 1949، لكن الصين تعتبر الديمقراطية المتمتعة بالحكم الذاتي جزءا من أراضيها.

تايوان تايبيه طائرة حربية صينية وزارة الدفاع التايوانية

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