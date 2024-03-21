الحكومة بغزة: الاحتلال تعمّد قتل 13 مريضاً بمجمع الشفاء بمنع الدواء والأوكسجين

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي في غزة، اليوم الخميس، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 13 مريضاً بمجمع الشفاء بمنع الدواء والكهرباء والأوكسجين لليوم الرابع على التوالي.

وأكد أن جيش الاحتلال يمارس الإبادة الجماعية ويرتكب جرائم ضد الإنسانية عبر استخدام سلاح تجويع ضد المرضى والجرحى.

سبق وأن نشرت وزارة الصحة بغزة تقريرها الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الاسرائيلي المستمر لليوم الـ 167 على قطاع غزة.

وقالت الصحة بغزة إن الاحتلال الإسرائيلي، ارتكب 7 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 65 شهيدًا و92 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وأضافت الصحة بغزة، أن حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، ارتفعت إلى 31988 شهيد و 74188 إصابة منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وأكدت أنه لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.