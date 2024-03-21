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BBC

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 25 فلسطينيًا من الضفة الغربية

01:27 م الخميس 21 مارس 2024

قوات الاحتلال الإسرائيلية

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رام الله - (د ب أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ مساء أمس، وحتى صباح اليوم الخميس، 25 فلسطينيًا على الأقل من الضفة، بينهم طفلان، وأسرى سابقون.

وقالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادي الأسير، في بيان مشترك أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، إن عمليات الاعتقال تركزت في محافظة الخليل، والقدس، فيما توزعت بقية الاعتقالات على محافظات رام الله، ونابلس، وبيت لحم.

ووفق البيان: "تواصل قوات الاحتلال تنفيذ عمليات اقتحام وتنكيل واسعة، واعتداءات بالضرب المبرح، وتهديدات بحق المعتقلين وعائلاتهم، والقتل العمد، بالإضافة إلى عمليات التخريب والتدمير الواسعة في منازل المواطنين، وتدمير البنية التحتية كما جرى في مخيم نور شمس، الذي تعرض لسلسلة اقتحامات واسعة خلال الفترة الماضية".

وأشار إلى أن حصيلة الاعتقالات بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر الماضي ، بلغت أكثر من 7725، وهذه الحصيلة تشمل من جرى اعتقالهم من المنازل، وعبر الحواجز العسكرية، ومن اضطُروا إلى تسليم أنفسهم تحت الضغط، ومن احتُجزوا كرهائن.

قوات الاحتلال الإسرائيلي رام الله الضفة الغربية إسرائيل

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