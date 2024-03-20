السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة

الرياض - (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية على دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام سلمان الدوسري عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الثلاثاء أن المجلس أشاد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معن بمكافحة "الإسلاموفوبيا".

وأضاف وزير الإعلام السعودي أن "مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء".