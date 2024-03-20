إعلان

BBC

السعودية تؤكد دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة

10:52 ص الأربعاء 20 مارس 2024

المملكة العربية السعودية

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

الرياض - (د ب أ)

أكدت المملكة العربية السعودية على دعمها للجهود الدولية الهادفة إلى مكافحة الأفكار المتطرفة وقطع تمويلها وحرصها على تشجيع وتبني قيم السلام والحوار وتعزيز ثقافة التعايش بين الشعوب.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية (واس) عن وزير الإعلام سلمان الدوسري عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء برئاسة الملك سلمان بن عبدالعزيز مساء الثلاثاء أن المجلس أشاد باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارا بشأن "تدابير مكافحة كراهية الإسلام" وتعيين مبعوث خاص للمنظمة معن بمكافحة "الإسلاموفوبيا".

وأضاف وزير الإعلام السعودي أن "مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك مجمل أعمال الدولة على الصعيدين الداخلي والخارجي وأبرز المكتسبات والمستهدفات الرامية إلى مواصلة التنمية الشاملة في جميع القطاعات بالمملكة وتعزيز العلاقات مع الدول الشقيقة والصديقة ودعم كل ما من شأنه خير البشرية جمعاء".

المملكة العربية السعودية الرياض سلمان الدوسري

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
مظاهرات في تل أبيب للمطالبة بالتوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

أثار الرعب.. أسد يتجول فى التجمع الأول قبل مدفع الإفطار (صور وفيديو)
* "فيه حاجة غلط".. مجدي الجلاد يُعلق على أسعار السلع ويوجه رسالة للحكومة (فيديو)