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المحكمة العليا الأمريكية تسمح بدخول قانون مثير للجدل حيز التنفيذ في تكساس

10:41 ص الأربعاء 20 مارس 2024

أمريكا

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واشنطن - (د ب أ)

سمحت المحكمة العليا الأمريكية، بدخول قانون مثير للجدل، يعطي سلطات ولاية تكساس، صلاحيات واسعة النطاق، على الحدود مع المكسيك، حيز التنفيذ، حاليا.

وكان الحاكم الجمهوري لولاية "تكساس"، جريج أبوت، قد وقع على القانون في ديسمبر الماضي. وبعد معركة قانونية ، استمرت فترة طويلة، احتجت وزارة العدل الأمريكية، أخيرا، أمام المحكمة العليا، بأن ولاية "تكساس"، تتجاوز سلطتها بالمشروع وحصلت على تأخير .

وبقرار المحكمة، يمكن للقانون أن يدخل حيز التنفيذ، في الوقت الحالي، بينما الدعاوى القضائية المستمرة، من قبل وزارة العدل والعديد من منظمات حقوق الإنسان والحقوق المدنية تشق طريقها عبر المحاكم.

ويجرم القانون الهجرة غير الشرعية، إلى الولايات المتحدة وبالأخص عبر حدود تكساس. ويسمح لرجال شرطة الولاية، باعتقال الأشخاص، الذين يشتبه أنهم عبروا بشكل غير قانوني الحدود من المكسيك، إلى أمريكا.

ومحاكم تكساس، مخولة بإصدار أوامر الترحيل، وفرض أحكام بالسجن فترات طويلة على الأشخاص، الذين تكرر عبورهم الحدود. وعادة ما تكون هذه الصلاحيات محفوظة للسلطات الاتحادية الأمريكية.

أمريكا المحكمة العليا الأمريكية واشنطن

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