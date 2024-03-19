بسبب فيديوهات جنسية.. رئيسة وزراء إيطاليا تقيم دعوى قضائية ضد رجلين

روما - (د ب أ)

أقامت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني دعوى قضائية ضد مقاطع مصورة جنسية مزيفة تم فيها نسخ وجهها على أجساد ممثلات أفلام إباحية.

وتطالب رئيسة حزب "إخوة إيطاليا" اليميني المتطرف بالحصول على تعويض بقيمة 100 ألف يورو (108.6 آلاف دولار) في قضية ضد رجلين، حسبما أفادت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية اليوم الثلاثاء.

وقال محامي ميلوني أنه من المقرر أن تحضر ميلوني بنفسها المحاكمة في جزيرة سردينيا بالبحر الأبيض المتوسط في 2 يوليو المقبل، وإذا جاء الحكم لصالحها، ستتبرع ميلوني بالمال لصندوق يدعم النساء من ضحايا العنف من قبل الرجال.

وتقام الدعوى حاليا ضد رجل، 40 عاما، يقيم في سردينيا، وسيقرر قاض الأسبوع المقبل ما إذا كان سيتم أيضا توجيه تهم ضد والده، 73 عاما.

وبدأ التحقيق في 2020 في مدينة ساساري، وتم اتهام الابن باستخدام برنامج ليعدل شكل ممثلات إباحيات ليشبهن ميلوني، وبحسب المحققين كانت الأفلام متاحة عبر الإنترنت لشهور عبر موقع أمريكي وتمت مشاهدتها ملايين المرات.