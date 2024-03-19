جيش الاحتلال: إصابة 3090 عسكري منذ بداية الحرب على غزة

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 عسكريين خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان جيش الاحتلال، أن إجمالي المصابين العسكريين منذ بداية الحرب وصل إلى 3090 ضابطا وجنديا منهم 485 شخصا وصفت إصابتهم ببالغة الخطورة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، بشكل مباشر فجر أمس الاثنين بذريعة تواجد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بداخله، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه مما عرض حياة آلاف المرضى والنازحين المتواجدين بداخله للخطر.

ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث الإذاعة التابعة للصحفيين داخل المجمع، إضافة إلى الاعتداء على عدد منهم بالضرب أثناء أداء عملهم واعتقالهم