إعلان

BBC

جيش الاحتلال: إصابة 3090 عسكري منذ بداية الحرب على غزة

04:40 م الثلاثاء 19 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

(مصراوي)

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، إصابة 8 عسكريين خلال الاشتباكات الدائرة في قطاع غزة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأفاد بيان جيش الاحتلال، أن إجمالي المصابين العسكريين منذ بداية الحرب وصل إلى 3090 ضابطا وجنديا منهم 485 شخصا وصفت إصابتهم ببالغة الخطورة.

واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مجمع الشفاء، بشكل مباشر فجر أمس الاثنين بذريعة تواجد عناصر من حركة المقاومة الإسلامية حماس بداخله، مما أدى لسقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وقامت قوات الاحتلال بإطلاق النيران على مجمع الشفاء الطبي بعد اقتحامه مما عرض حياة آلاف المرضى والنازحين المتواجدين بداخله للخطر.

ودمرت قوات الاحتلال سيارات البث الإذاعة التابعة للصحفيين داخل المجمع، إضافة إلى الاعتداء على عدد منهم بالضرب أثناء أداء عملهم واعتقالهم

جيش الاحتلال الإسرائيلي الحرب على غزة قطاع غزة حركة حماس

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
من حرب الرمال إلى نزع ملكية العقارات.. تطورات الصراع بين المغرب والجزائر

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* وصلت 32.5%.. زيادة سعر الفائدة على القروض الشخصية في بنكي الأهلي ومصر
* الداخلية تكشف سبب حريق لوكيشن "جودر"
* الأرصاد تكشف طقس الأسبوع المقبل.. وتُحذر المواطنين من التقلبات الجوية والأمطار
مفاجآت دراما رمضان| 4 يتنافسون على الصدارة.. و42% من اهتمامات المصريين بالمسلسلات