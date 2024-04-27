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الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34388 شهيدًا

12:48 م السبت 27 أبريل 2024

القصف الاسرائيلي لقطاع غزة

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أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم السبت، ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي إلى 34388 شهيدًا و77437 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة، في منشور على حسابها بموقع "فيسبوك" اليوم، إن "الاحتلال الإسرائيلي ارتكب أربع مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمستشفيات 32 شهيدا و 69 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية".

وأضافت أنه في "اليوم الـ 204 للعدوان الاسرائيلي المستمر على قطاع غزة ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم".

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