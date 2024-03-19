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BBC

صحة غزة: ارتفاع إجمالي الشهداء إلى قرابة الـ34 ألف شخص

12:05 م الثلاثاء 19 مارس 2024

جيش الاحتلال الإسرائيلي

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(مصراوي)


أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع إجمالي الشهداء في قطاع غزة إلى 31 ألف و819 شخص، جراء غارات الاحتلال الإسرائيلي المستمرة على القطاع منذ الـ7 من أكتوبر.

وأفادت صحة غزة، أن إجمالي المصابين ارتفع كذلك إلى 73 ألفًا و934 مصاب، وسط انهيار الخدمات الطبية ومنع دخول المساعدات والإمدادات الإغاثية واستهداف متواصل للمستشفيات والمراكز الصحية آخرها استهداف مجمع الشفاء الطبي شمال قطاع غزة.

وارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 ساعة الماضية 9 مجازر استشهد على إثرها 93 شهيدا وأصيب 142 آخرون.

الاحتلال الإسرائيلي وزارة الصحة في قطاع غزة غزة

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