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BBC

إعلام عبري: نتنياهو منع رئيسي الشاباك والاستخبارات العسكرية من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي

10:20 م الإثنين 18 مارس 2024

بنيامين نتنياهو

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مصراوي

قالت القناة 12 العبرية، اليوم الاثنين، إن رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو منع رئيس الشاباك ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية في جيش الاحتلال "أمان"، من لقاء مساعدة وزير الخارجية الأمريكي التي تزور إسرائيل.

وأكدت القناة 13 العبرية، اليوم الاثنين، إن الائتلاف الحاكم في إسرائيل يتجه إلى أزمة على خلفية ذهاب وفد التفاوض إلى قطر.

وأشارت القناة العبرية، إلى أن وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال الإسرائيلي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش هددا بترك الحكومة إذا أطلق سراح سجناء فلسطينيين "ملطخة أيديهم بالدماء"، على حد قولها.

بنيامين نتنياهو الاحتلال الإسرائيلي الشاباك

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