جوتيريش: أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن التقرير الأخير عن انعدام الأمن الغذائي في غزة إدانة مروعة للظروف التي يعيشها المدنيون.

وأضاف الأمين العام، أن هذا التقرير هو الدليل الأول على الحاجة إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، داعيا السلطات الإسرائيلية إلى ضمان الوصول الكامل وغير المقيد للسلع الإنسانية إلى جميع أنحاء غزة.

ودعا جوتيريش، المجتمع الدولي لتقديم الدعم الكامل لجهودنا الإنسانية في غزة، مشيرا إلى أن كبار خبراء العالم في مجال انعدام الأمن الغذائي يوثقون بوضوح أن المجاعة وشيكة في شمالي قطاع غزة.

وتابع الأمين العام: "علينا أن نتحرك الآن لمنع ما لا يمكن تصوره أو قبوله أو تبريره في قطاع غزة"، موضحا أن أكثر من نصف الفلسطينيين في غزة البالغ عددهم 1.1 مليون نسمة استنفدوا إمداداتهم الغذائية بالكامل.