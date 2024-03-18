الحكومة بغزة: الاحتلال ارتكب جريمة باغتيال المبحوح الذي ينسق لإدخال المساعدات لشمال غزة

مصراوي

قال مكتب الإعلام الحكومي بقطاع غزة، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب جريمة باغتيال العميد المبحوح الذي ينسق لإدخال المساعدات لشمال غزة وكان يجب حمايته وفق القانون الدولي.

وأضاف المكتب الإعلامي، أن اغتيال المبحوح بعد يومين من إدخال 15 شاحنة مساعدات إلى شمالي غزة دليل على أن الاحتلال مصمم على نهج التجويع.

وكشف المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" فيليب لازاريني، اليوم الاثنين، عن تعرض موظفي الوكالة لعدة انتهاكات بعد اعتقالهم على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب لازرايني، بالتحقيق في الانتهاكات التي تعرض لها موظفي الوكالة، مشيرًا إلى قيام قوات الاحتلال بالتحقيق مع موظفي الوكالة عقب احتجازهم.

على جانب آخر، أفاد لازاريني، أن الأونروا تقوم في الوقت الحالي بالتحقيق في ادعاءات إسرائيل ضد الوكالة بشأن مشاركة عدد من موظفيها في الهجوم على الجيش الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر.

وصرح لازاريني، أن أكثر من 150 من منشآت الوكالة في قطاع غزة تم تدميرها بالكامل جراء استهدافها من قبل قوات الاحتلال، محذرًا في الوقت ذاته مجاعة وشيكة تطال كل سكان قطاع غزة.

وقالت الأونروا في وقت سابق اليوم، قوات الاحتلال لم تسهل إلا دخول 25% فقط من المساعدات المقرر دخولها إلى شمال قطاع غزة.