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BBC

أفغانستان تستهدف مواقع عسكرية باكستانية على الحدود

03:24 م الإثنين 18 مارس 2024

أفغانستان

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كابول- (د ب ا)

استهدفت القوات الأفغانية مواقع عسكرية باكستانية على الحدود، وذلك ردا على هجمات باكستانية جوية أودت بحياة ثمانية أشخاص.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن وزارة الدفاع الخاضعة لسيطرة طالبان قالت في منشور عبر منصة" إكس" إن الجيش الإسلامي الوطني لأفغانستان يرد على باكستان من خلال استهداف مواقع عسكرية على الحدود " بالأسلحة الثقيلة".

وأضاف المنشور" قوات الدفاع والأمن على استعداد للرد على أي أعمال عدائية".

وتأتي هذه الخطوة عقب أن شن الجيش الباكستاني هجمات جوية على أفغانستان في وقت مبكر من اليوم الاثنين، أسفرت عن مقتل خمس سيدات وثلاثة أطفال.

وقالت طالبان إن الهجوم يمثل انتهاكا لسيادة أفغانستان، محذرة من عواقب وخيمة.

أفغانستان استهداف مواقع عسكرية باكستانية حركة طالبان

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