الكرملين: أمريكا منخرطة بعمق في الصراع الأوكراني

موسكو- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بشكل كبير في الصراع الدائر في أوكرانيا، وهي (أمريكا) في حالة حرب مع روسيا.

وقال بيسكوف، تعليقا على التصريحات الأمريكية بشأن انعدام الحرية وعدم النزاهة في الانتخابات الرئاسية في روسيا "الكرملين لا يتفق مع التقييم الأمريكي للانتخابات في روسيا، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الأمر الواقع هي دولة متورطة بعمق في الصراع في أوكرانيا، وهذه الدولة (أمريكا)، في الواقع، في حالة حرب معنا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن للمرء أن يتوقع تقييمات أخرى من الولايات المتحدة، وهذا الرأي ليس مهما بالنسبة للكرملين، ونحن لسنا مستعدين للاستماع إليهم.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلدنا، فربما نحتاج إلى الحديث عن عدم شرعية 87% من أصوات سكان بلدنا، التي تم الإدلاء بها لصالح الرئيس بوتين. هذا أمر سخيف".

وتابع بيسكوف "نتائج فريدة تماما للرئيس بوتين، مستوى الدعم الشعبي، فوز مطلق كمرشح. وبالطبع، التأكيد الأكثر بلاغة على دعم شعب بلادنا لرئيسهم والتماسك حول طريقه".

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.