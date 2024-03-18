إعلان

BBC

الكرملين: أمريكا منخرطة بعمق في الصراع الأوكراني

02:58 م الإثنين 18 مارس 2024

الكرملين

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

موسكو- (د ب أ)

أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن الولايات المتحدة الأمريكية متورطة بشكل كبير في الصراع الدائر في أوكرانيا، وهي (أمريكا) في حالة حرب مع روسيا.

وقال بيسكوف، تعليقا على التصريحات الأمريكية بشأن انعدام الحرية وعدم النزاهة في الانتخابات الرئاسية في روسيا "الكرملين لا يتفق مع التقييم الأمريكي للانتخابات في روسيا، نظرا لأن الولايات المتحدة الأمريكية بحكم الأمر الواقع هي دولة متورطة بعمق في الصراع في أوكرانيا، وهذه الدولة (أمريكا)، في الواقع، في حالة حرب معنا"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.

وأشار بيسكوف إلى أنه في ظل هذه الظروف، لا يمكن للمرء أن يتوقع تقييمات أخرى من الولايات المتحدة، وهذا الرأي ليس مهما بالنسبة للكرملين، ونحن لسنا مستعدين للاستماع إليهم.

وأضاف بيسكوف، للصحفيين، "إذا تحدثنا عن عدم شرعية الانتخابات في بلدنا، فربما نحتاج إلى الحديث عن عدم شرعية 87% من أصوات سكان بلدنا، التي تم الإدلاء بها لصالح الرئيس بوتين. هذا أمر سخيف".

وتابع بيسكوف "نتائج فريدة تماما للرئيس بوتين، مستوى الدعم الشعبي، فوز مطلق كمرشح. وبالطبع، التأكيد الأكثر بلاغة على دعم شعب بلادنا لرئيسهم والتماسك حول طريقه".

وجرت الانتخابات الرئاسية في روسيا الاتحادية، في الفترة من 15 إلى 17 مارس 2024.

الكرملين موسكو دميتري بيسكوف أوكرانيا

فيديو قد يعجبك:

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

إعلان

* بالصور.. حريق ضخم في لوكيشن تصوير مسلسل"جودر" لـ ياسر جلال
* أمطار على القاهرة الآن.. والأرصاد تُعلن طقس الساعات المقبلة
* حبس معلقي "زينة رمضان" وتغريمهم حتى 100 ألف جنيه حال سرقة الكهرباء -تفاصيل
* "فتح عينه".. رئيس فيوتشر يكشف تطورات حالة أحمد رفعت وأول طلب له