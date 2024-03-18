أوكرانيا: ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجيش الروسي إلى 431 ألفا و550 منذ بداية الحرب

كييف- (د ب أ)

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم الاثنين، ارتفاع عدد قتلى وجرحى الجنود الروس منذ بداية الحرب الروسية على أوكرانيا في فبراير 2022، إلى نحو 431 ألفا و550 جنديا، بينهم 810 جنود لقوا حتفهم أو أصيبوا بجروح خلال الـ24 ساعة الماضية.

جاء ذلك وفقا لبيان أصدرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، في صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية "يوكرينفورم" اليوم الاثنين.

وبحسب البيان، دمرت القوات الأوكرانية 6809 دبابة، منها 19 دبابة أمس الأحد فقط، و13014 مركبة قتالية مدرعة و10668 نظام مدفعية و1017 من أنظمة راجمات الصواريخ متعددة الإطلاق و720 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 347 طائرة، و325 مروحية، و8308 طائرة مسيرة، و1922 صاروخ كروز، و26 سفينة حربية، وغواصة واحدة، و14141 من المركبات وخزانات الوقود، و1731 من وحدات المعدات الخاصة.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل.