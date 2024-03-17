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BBC

الاحتلال يزعم مقتل ضابط واحتجاز جثمانه في غزة

10:20 م الأحد 17 مارس 2024

أرشيفية

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مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، مقتل النقيب في جيش الاحتلال دانيال بيرتس قائد فصيلة في الكتيبة 77 في السابع من أكتوبر، زاعمة أن جثته محتجزة في غزة.

سبق وأن أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان، الخميس الماضي، مقتل رقيب أول يعمل رئيس قسم التكنولوجيا في لواء ناحال بهجوم النقب.

كما أعلن إصابة 2 من مقاتلي الكوماندوز بجروح خطيرة خلال المعارك في مدينة حمد بخانيونس جنوبي قطاع غزة.

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