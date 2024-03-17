رويترز: خطف قارب صيد يمني بخليج عدن وتعرض أحد أفراد الطاقم لإطلاق نار

مصراوي

قالت صحيفة "رويترز" نقلا عن شركة أمبري البريطانية للأمن البحري، اليوم الأحد، إنها تلقت تقريرا عن خطف قارب صيد يمني في خليج عدن وأحد أفراد طاقم القارب تعرض لإطلاق نار.

سبق وأن قالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية في بيان، اليوم الأحد، إن هجوما صاروخيا استهدف ناقلة للغاز المسال ترفع علم جزر مارشال قبالة سواحل جنوب شرقي عدن.

وكانت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله "الحوثيين" في اليمن قالت، مساء أمس السبت، إن 4 غارات أمريكية بريطانية استهدفت منطقة الطائف بمديرية الدريهمي في محافظة الحديدة.

وكان من يقدم نفسه بوزير الدفاع بحكومة الحوثيين قال: "معركتنا مع العدو الصهيوني مفتوحة كما أننا مستمرون في الحصار البحري لسفنه".

وأكد وزير الدفاع بحكومة الحوثيين، أن "عملياتنا ضد السفن الأمريكية والبريطانية الحربية أو التجارية سوف تستمر طالما استمر تماديهم في مياهنا الإقليمية".