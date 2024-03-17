ترامب يدعو نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة بسرعة



مصراوي

دعا الرئيس الأمريكي السابق ومرشح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية المقبلة دونالد ترامب في لقاء مع قناة "فوكس نيوز" رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى إنهاء الحرب في غزة بسرعة.

زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، أن مطالب حماس "الغريبة" تصعب التوصل لاتفاق، مؤكدا أن "لكننا سنستمر في العمل لإطلاق سراح الأسرى".

وأشار نتنياهو إلى أن الشيء الوحيد الذي يدفع حماس لتسليم الأسرى هو الضغط العسكري الذي يمارسه جيش الاحتلال الإسرائيلي، موضحا أنه

سيواصل فعل ذلك.

وادّعى نتنياهو أن أغلبية الإسرائيليين يدعمون الحكومة ويؤيدون سياساتها بما فيها دخول رفح وتدمير ما تبقى من كتائب حماس، لافتا إلى أن خطاب زعيم الأغلبية بمجلس النواب الأمريكي تشاك شومر بشأن إسرائيل غير مناسب، قائلا إنه: "من غير المقبول محاولة استبدال القيادة المنتخبة في بلد ديمقراطي شقيق".

وأوضح نتنياهو أن إسرائيل ستعاني من 6 أشهر من الشلل في حال تم إجراء انتخابات مبكرة قبل انتهاء الحرب وهذا يعني خسارتها، زاعما أن خسارة إسرائيل الحرب ستكون خسارة للولايات المتحدة أيضا.

ولفت نتنياهو إلى أن أغلبية الإسرائيليين تدرك أن الدولة الفلسطينية ستشكل خطرا هائلا على مستقبل إسرائيل.