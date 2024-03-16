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الإمارات تستقبل دفعة جديدة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

05:12 م السبت 16 مارس 2024

أرشيفية

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أبوظبي - (د ب أ)
استقبلت الإمارات، اليوم السبت، الدفعة 13 من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان، ضمن مبادرتها لتقديم العلاج والرعاية الصحية لـــ 1000 طفل فلسطيني من الجرحى و1000 من المصابين بأمراض السرطان من قطاع غزة في المستشفيات الإماراتية.
ووصلت الطائرة القادمة من مطار العريش المصري، إلى مطار زايد الدولي بأبوظبي، وعلى متنها 98 شخصاً، منهم 40 من الأطفال ممن يعانون من إصابات وحروق شديدة، ومن مرضى السرطان الذين يحتاجون إلى علاج حثيث، مع 58 مرافقاً من عائلاتهم.
ومع وصول هذه الدفعة بلغ عدد الجرحى والمصابين ومرافقيهم الذين استقبلتهم مستشفيات الإمارات 1154 مريضا ومرافقا، بينهم 585 من الأطفال الجرحى ومصابي مرضى السرطان بالإضافة إلى 569 مرافقا.

الأطفال الجرحى أطفال فلسطين الإمارات

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