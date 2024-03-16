استشهاد الأسير الفلسطيني جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

وكالات



أعلنت هيئة شؤون الأسرى، استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة، بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقله إلى أحد المستشفيات.

وكشفت وسائل إعلام عبرية صباح يوم السبت، عن استشهاد أسير فلسطيني من سكان أراضي 48، خلال توقيفه في سجن إيشيل.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ الشهيد هو الأسير جمعة أبو غنيم من النقب في أراضي 48، واستشهد قبل عدة أيام وأعلن عن استشهاده اليوم.