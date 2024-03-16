إعلان

BBC

استشهاد الأسير الفلسطيني جمعة أبو غنيمة في سجون الاحتلال

01:16 م السبت 16 مارس 2024

الاحتلال الإسرائيلي

تابع صفحتنا على أخبار جوجل

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على يوتيوب

تابع صفحتنا على يوتيوب

دور على لوجو مصراوي فى أخبار رمضان وادخل السحب الاسبوعى لتكسب سماعات JBL وموبايل

شروط المسابقة

تسجيل الدخول
شروط المسابقه
  • لوجو مصراوي موجود داخل صفحة رمضانك مصراوي، دور على اللوجو وأنت بتتنقل بين أخبار رمضان، وكل لوجو هتلاقيه هيتحسب لك نقطة، وكل يوم فيه لوجو جديد في مكان مختلف، جمع نقاط أكثر وادخل سحب كل 10 أيام، على سماعات JBLوموبايل. يلاسجل إيميلك وابدأ بالاشتراك من هنا

وكالات


أعلنت هيئة شؤون الأسرى، استشهاد الأسير جمعة أبو غنيمة، بعد 5 أيام من إعلان الاحتلال نقله إلى أحد المستشفيات.

وكشفت وسائل إعلام عبرية صباح يوم السبت، عن استشهاد أسير فلسطيني من سكان أراضي 48، خلال توقيفه في سجن إيشيل.

وأفادت مصادر فلسطينية، أنّ الشهيد هو الأسير جمعة أبو غنيم من النقب في أراضي 48، واستشهد قبل عدة أيام وأعلن عن استشهاده اليوم.

الاحتلال الإسرائيلي فلسطين الأسير جمعة أبو غنيمة

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
قوات الاحتلال تعتقل 7605 فلسطينيين من الضفة منذ أكتوبر الماضي

إعلان

طوفان الأقصى

المزيد

إعلان

80 سنة سينما في مهب النيران.. ستوديو الأهرام فوق الركام
الأرصاد تعلن طقس الأيام المقبلة بالظواهر الجوية