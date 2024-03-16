هجوم سيارة محملة بالمتفجرات على موقع عسكري باكستاني ومقتل أفراد من الأمن

القاهرة- مصراوي

قال الجيش الباكستاني، إن مسلحين هاجموا موقعا عسكريا في باكستان بالقرب من أفغانستان صباح السبت، باستخدام سيارة محملة بالمتفجرات، ما أسفر عن مقتل خمسة من أفراد قوة الأمن.

وقال الجناح الإعلامي للجيش في بيان السبت، إن الحادث الذي وقع في شمال غرب باكستان نفذه ستة مهاجمين دون أن يذكر اسم الجماعة المتشددة المسؤولة عن الهجوم.

وتابع البيان إن: "الإرهابيين اقتحموا الموقع بسيارة محملة بالمتفجرات، أعقبتها عدة تفجيرات انتحارية أدت إلى انهيار جزء من مبنى مما أدى إلى استشهاد خمسة أشخاص".

وفي الشأن ذاته كشف مسؤولون حكوميون وأمنيون باكستانيون، أن الهجمات تصاعدت في الأشهر الأخيرة، فيما أعلنت حركة طالبان الباكستانية مسؤوليتها عن العديد منها. كما أن المسلحين يستخدمون الأراضي الأفغانية لشن الهجمات، وقد أضر ذلك بالعلاقة بين باكستان وطالبان الأفغانية الحاكمة، التي تنفي السماح للمسلحين باستخدام أفغانستان.