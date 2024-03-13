بلينكن: اقتراح قوي مطروح على الطاولة بشأن وقف إطلاق النار والكرة بملعب حماس

مصراوي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم الأربعاء، إنه تحدث مع المسؤولين في مصر وقطر والإمارات من أجل فتح الممر البحري في غزة وتشغيله.

وأكد بلينكن أن المعابر البرية هي الوسيلة الأكثر أهمية لكن الممر البحري في غزة سيساعد على تقليل الفجوة في إدخال المساعدات، لافتا إلى أنه سيوفر مليوني وجبة يوميا إضافة إلى الدواء والمياه.

وأشار بلينكن إلى أنه يتعين على إسرائيل فتح أكبر عدد ممكن من المعابر وإبقائها مفتوحة من أجل إدخال المزيد من المساعدات، مؤكدا الحاجة إلى تدفق أكبر للمساعدات الإنسانية إلى غزة.

وأوضح بلينكن أن أبرز التحديات التي يواجهونها حاليا في غزة هو غياب الأمن ويأس الناس هناك، مشيرا إلى أن توفير المساعدات في القطاع يجعل الناس هناك أكثر طمأنينة.

ولفت وزير الخارجية الأمريكي إلى أن الولايات المتحدة منخرطة في مباحثات مع قطر ومصر من أجل إمكانية وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الأسرى وإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوّه بلينكن إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن أوضح أن ضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة يجب أن يكون على رأس أولويات واشنطن، وكذلك حماية المدنيين وإيصال المساعدات إلى مستحقيها في القطاع.

وشدد بلينكن على أن الممر البحري في غزة جهد مكمل وليس بديلا عن إدخال المساعدات عبر المعابر البرية، لافتا إلى أن اقتراحا قويا مطروح على الطاولة بشأن وقف إطلاق النار في غزة والكرة الآن في ملعب حماس.

وصرح وزير الخارجية الأمريكي بأن الولايات المتحدة منخرطة بشكل مكثف كل يوم وكل ساعة لتحقيق وقف لإطلاق النار، مؤكدا أن هدف واشنطن هو التأكد من أن إسرائيل قادرة على الدفاع عن نفسها بفاعلية وأن هجمات السابع من أكتوبر لن تتكرر.

وكشف بلينكن أن الإدارة الأمريكية تعمل يوميا على الوصول إلى اتفاق يفضي إلى إطلاق سراح الأسرى، مشددا على ضرورة أن تتأكد من حماية المدنيين في حال شنت إسرائيل عملية برية في رفح جنوبي غزة.