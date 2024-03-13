البث الإسرائيلية: رئيس شعبة الأبحاث بالجيش أعلن نيته التنحي عن منصبه

مصراوي

قالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، إن رئيس شعبة الأبحاث في جيش الاحتلال أعلن نيته التنحي عن منصبه فور انتهاء التحقيق في هجوم أكتوبر

وأعلنت وسائل إعلام عبرية، أمس الثلاثاء، استقالة مندوب جيش الاحتلال الإسرائيلي بطاقم المفاوضات احتجاجاً على منع رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو توسيع صلاحيات الوفد.

سبق وأن تقدم عدد من كبار المسؤولين في الجيش الإسرائيلي، الاثنين قبل الماضي، باستقالة جماعية من العمل في المؤسسة العسكرية اعتراضًا على طريقة سير الأمور العملياتية داخل الجيش في الآونة الأخيرة.

وصرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هجاري، أنه تقدم باستقالته رفقة عدد من الضباط من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش الإسرائيلي، وذلك حسبما أوردت القناة الـ14 الإسرائيلية.

وذكرت القناة العبرية، أن من بين من تقدموا باستقالتهم، المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي لشؤون الإعلام الأجنبي الكولونيل ريتشارد هيشت، إضافة إلى الرجل الثاني بعد هجاري في قسم المتحدثين باسم الجيش الإسرائيلي وهو الكولونيل شلوميت ميلر بوتبول.

ومن المحتمل أن تتقدم رئيسة دائرة الاتصالات في وحدة المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي موران كاتز باستقالتها أيضًا، في ظل موجة اضطراب تشهدها وحدة نظام المعلومات الجيش الإسرائيلي، آخرها نشر هيئة البث الإسرائيلية تسجيلا صوتيا لأسيرين إسرائيليين في قطاع غزة قبل لحظات من مقتلهما على أيدي جنود الجيش الإسرائيلي عن طريق الخطأ في حادثة ليست الأولى من نوعها.

ولم تقف حدة التوترات التي تشهدها ساحة السياسة الإسرائيلية عند هذا الحد، مع رفض مجلس الحرب الإسرائيلي "الكابينت" الموافقة على شروط رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالحصول على قائمة الأسرى الإسرائيليين الأحياء لدى حماس، من أجل التوصل إلى حل على طاولة المفاوضات، وذلك حسبما نشرت قناة "كان 11" العبرية، والتي قالت إن أعضاء داخل مجلس الحرب انتقدوا طريقة نتنياهو في التعاطي مع الحرب مشددين أنه لم يكن عليه وضع الشرط الأخير في بداية المحادثات من الأساس.