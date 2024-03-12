الخارجية البريطانية: على إسرائيل فتح مزيد من الممرات البرية وتقليل مستوى الفحص المطلوب للمساعدات

مصراوي

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء، إن المملكة المتحدة تعمل مع الحلفاء لتشغيل ممر بحري من قبرص ولكن يجب ألا يكون بديلا عن توصيل المساعدات برا.

وأوضح كاميرون أن الممرات البرية أفضل طريق لإيصال الحجم المطلوب من المساعدات إلى غزة، مؤكدا أن على إسرائيل فتح مزيد من الممرات البرية بما فيها في شمال غزة وتقليل مستوى الفحص المطلوب للمساعدات.

وأكد كاميرون أن على إسرائيل إزالة جميع العوائق أمام المساعدات وإعادة إمدادات الماء والكهرباء والاتصالات إلى غزة، مشددا على الحاجة إلى وقفة إنسانية فورية لزيادة حجم المساعدات للقطاع وإخراج الأسرى.

ولفت كاميرون إلى أنه على إسرائيل منح مزيد من تأشيرات الدخول لموظفي الأمم المتحدة مما يسهم في إدخال المساعدات لغزة.