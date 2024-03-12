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سفينة حربية إيطالية تسقط مسيّرتين في البحر الأحمر

04:48 م الثلاثاء 12 مارس 2024

ارشيفية

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واشنطن - (ا ف ب)

أسقطت سفينة عسكرية إيطالية طائرتين مسيرتين في البحر الأحمر الثلاثاء في إطار العملية الأوروبية "أسبيدس" التي تهدف إلى التصدي لهجمات الحوثيين اليمينيين على خلفية الحرب في غزة، كما أعلنت وزارة الدفاع الإيطالية.

وأوضحت في بيان "في إطار عملية الاتحاد الأوروبي (أسبيدس) أسقطت السفينة كايو دوليو بناء على مبدأ الدفاع عن النفس، طائرتين مسيرتين"، مذكرًا بأن هذه العملية تهدف إلى "الدفاع عن حرية الملاحة وطرق التجارة" عبر البحر الأحمر.

هذا المحتوى من

AFP
سفينة حربية إيطالية اسقاط مسيّرتين البحر الأحمر

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