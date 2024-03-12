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ألمانيا تطلع كوريا الجنوبية على نتائج التفتيش الأخير لسفارتها في بيونج يانج

04:41 م الثلاثاء 12 مارس 2024

ألمانيا

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سول - (د ب أ)

أطلع مسؤول ألماني بارز، مسؤولاً كوريًا جنوبيًا على نتائج تفتيش للسفارة الألمانية في كوريا الشمالية، حسبما أفادت وكالة أنباء يونهاب نقلا عن وزارة الخارجية الكورية الجنوبية اليوم الثلاثاء.

وفي وقت سابق اليوم، بحث وزير الدولة الألماني توماس باجر العلاقات الثنائية والأمن الإقليمي في محادثات مع النائب الأول لوزير الخارجية كيم هونج كيون في العاصمة سول.

وزار الوفد الألماني بيونج يانج الشهر الماضي لتفقد سفارة برلين، لأول مرة منذ إغلاقها في عام 2020 بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وقالت الوزارة في بيان صحفي إن باجر شارك نتائج التفتيش وقال إن ألمانيا ستحافظ على اتصال وثيق مع سول بشأن هذه القضية ، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

وخلال المحادثات، أعرب كيم أيضا عن أمله في أن يعزز البلدان العلاقات الثنائية، ليس فقط في مجال التجارة والاستثمار، ولكن أيضا توسيع تعاونهما في مجالات مثل تغير المناخ وصناعات التكنولوجيا الفائقة.

ألمانيا كوريا الجنوبية بيونج يانج تفتيش للسفارة الألمانية كوريا الشمالية

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