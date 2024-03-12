"بعد شهادته ضدها".. وفاة غامضة لموظف سابق بشركة بوينج للطائرات

كتبت- أسماء البتاكوشي

من حين لآخر يظهر اسم شركة بوينج الأمريكية إلى العلن، وهذه المرة ظهر بحادثة جديدة ليست في السماء كسابقتها عند حدوث مشكلة في إحدى طائراتها، بل امتد الأمر إلى العثور على جثة جون بارينت الموظف السابق بـ"بوينج"، بعد أيام قليلة من الإدلاء بشهادته في دعوى قضائية ضد الشركة.

بحسب وسائل إعلام أمريكية، فإن بارينت البالغ من العمر 62 عامًا، "توفي نتيجة إصابات تسبب بها لنفسه في الـ9 من مارس الحالي ، وعثر على جثته داخل سيارته في موقف فندق بولاية كارولاينا الجنوبية بالولايات المتحدة.

وقالت بوينج في بيان: "نشعر بالحزن لوفاة السيد بارنيت، وأفكارنا مع عائلته وأصدقائه".

أمضى بارنيت 32 عامًا في خدمة شركة بوينج، قبل تقاعده في عام 2017، إذ كان يشهد في قضية ضد الشركة قبل وفاته، التي أكدها مسؤولو الطب الشرعي في مقاطعة تشارلستون وفاته أمس الاثنين.

منذ عام 2010، عمل كمدير للجودة في مصنع شمال تشارلستون لتصنيع طائرة 787 دريملاينر بشمال تشارلستون، وهي طائرة ركاب حديثة تستخدم بشكل رئيسي على الرحلات الطويلة.

وكشف في 2019، مخاوفه من أن العمال يتم الضغط عليهم لتجاوز المعايير اللازمة، وتركيب أجزاء دون الجودة المطلوبة في الطائرات، فضلًا عن اكتشافه مشاكل في أنظمة الأكسجين قد تؤدي إلى عدم عمل ربع أقنعة التنفس في الطائرات في حالات الطوارئ.

وقال أيضًا إنه اكتشف مشاكل خطيرة في أنظمة الأكسجين، مما قد يعني أن واحدًا من كل أربعة أقنعة تنفس لن يعمل في حالات الطوارئ، لافتًا إلى أن الاختبارات التي أجريت على أنظمة الأكسجين في حالات الطوارئ المقرر تركيبها على الطائرة 787 أظهرت معدل فشل قدره 25%.

وعلى هذا ردت بوينج أنها في عام 2017 "حددت بعض زجاجات الأكسجين الواردة من المورد والتي لم يتم نشرها بشكل صحيح"، لكنها نفت أن يكون أي منها قد تم تركيبه بالفعل على الطائرات.

وقال إنه بعد وقت قصير من بدء العمل في ولاية كارولاينا الجنوبية، أصبح يشعر بالقلق من أن الضغط من أجل بناء طائرات جديدة يعني التعجيل بعملية التجميع وتعريض السلامة للخطر، وهو ما نفته الشركة.

قال لبي بي سي في وقت لاحق إن العمال فشلوا في إتباع الإجراءات التي تهدف إلى تتبع المكونات في المصنع، ما سمح بفقدان المكونات المعيبة، ففي بعض الحالات، تمت إزالة الأجزاء دون المستوى من صناديق الخردة وتركيبها في الطائرات التي يتم بناؤها لمنع التأخير في خط الإنتاج.

وبرغم أن بوينج نفت تأكيداته. فإن المراجعة التي أجرتها الهيئة التنظيمية الأمريكية، إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)، في عام 2017، أيدت بعض مخاوف بارنيت، وثبت أن موقع ما لا يقل عن 53 قطعة "غير مطابقة" في المصنع غير معروف، وأنها تعتبر مفقودة.

وبعد تقاعده، شرع في اتخاذ إجراء قانوني ضد الشركة، واتهمها بتشويه سمعته وعرقلة مسيرته المهنية بسبب القضايا التي أشار إليها، وهي اتهامات رفضتها شركة بوينج.

وفي وقت وفاته، كان السيد بارنيت في تشارلستون لإجراء مقابلات قانونية مرتبطة بهذه القضية، إذ كان من المقرر أن يخضع لمزيد من الاستجواب السبت الماضي. وعندما لم يحضر، تم إجراء استفسارات في الفندق الذي يقيم فيه، وبعد ذلك تم العثور عليه ميتا في سيارته في موقف سيارات الفندق.

وجاء لغز انتحار بارينت تزامنًا مع تعرض شركة بوينج، لكوارث شبه يومية، والتي كان آخرها أمس الإثنين، عندما هبطت طائرة من طراز بوينج 787-9 اضطراريا في دريملايْنَر في نيوزيلندا، ما تسبب بإصابة 50 شخصا على الأقل، وحتى الآن لم تُعرف حتى الآن أسباب الحادث.

بينما قبل أيام أيضا، سقطَ إطارٌ لطائرةٍ من طِراز بوينج 777، أثناءَ إقلاعِها من مطار ِسان فرانسيسكو الدولي، وفي يناير الماضي، وقعت حادثة حين انفصل باب الطوارئ لإحدى الطائرات في الجو.

وعلى مدار سنوات، شهدت حوادث طائرات بوينج حوادث مميتة، خاصة طرازَي 737 و737 ماكس أبرزُها تحطُّمُ طائرة مدنية صينية من طِراز بوينج 737 عام 2022، والتي قتل فيها 133 راكبا بعد أن هوت الطائرة بشكل مفاجئ.

بينما في عام 2021 تحطّمَت طائرة إندونيسية من ذاتِ الطراز في بَحرِ جاوة فأودت بحياة 62 راكبا.

وأشهر كوارث بوينج، حادثة الطائرة الماليزية المفقودة قبل 10 سنوات والتي لم يعثر لها على أثر حتى الآن، فقد تحطمت الطائرة التابعة للخطوط الماليزية، وهي من طراز "بوينج 777"، في 8 مارس عام 2014 عندما كانت في رحلة بين كوالالمبور وبكين، بعد 38 دقيقة فقط من الإقلاع، مما أدى لمصرع 239 شخصا كانوا على متنها.