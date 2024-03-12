اضمحلال المياه في بحر قزوين يكشف عن مقبرة سفن غارقة
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(مصراوي)
أعلنت وسائل إعلام كازاخستانية اضمحلال المياه في عدة مناطق ببحر قزوين، حتى كشفت عن مقبرة للسفن الغارقة.
وذكر موقع "أكتاو. كيه زد" الكازاخي، أن المنطقة التي عُثر فيها على أكبر مقبرة للسفن الغارقة في بحر قزوين كانت تستخدم سابقا كميدان للتدريب.
وأشار الموقع إلى أن مقبرة السفن شكلت حالة من الخطورة على الملاحة في بحر قزوين، قائلًا إن السفن أصبحت تتجنبها.
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