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BBC

اضمحلال المياه في بحر قزوين يكشف عن مقبرة سفن غارقة

04:18 م الثلاثاء 12 مارس 2024

بحر قزوين

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(مصراوي)

أعلنت وسائل إعلام كازاخستانية اضمحلال المياه في عدة مناطق ببحر قزوين، حتى كشفت عن مقبرة للسفن الغارقة.

وذكر موقع "أكتاو. كيه زد" الكازاخي، أن المنطقة التي عُثر فيها على أكبر مقبرة للسفن الغارقة في بحر قزوين كانت تستخدم سابقا كميدان للتدريب.

وأشار الموقع إلى أن مقبرة السفن شكلت حالة من الخطورة على الملاحة في بحر قزوين، قائلًا إن السفن أصبحت تتجنبها.

بحر قزوين مقبرة سفن غارقة اضمحلال المياه كازاخستان

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