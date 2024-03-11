عضو بحماس: الاحتلال وضع شروطا تعجيزية لوقف القتال في غزة



مصراوي

قال عضو المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية "حماس"، محمد نزال، إن الاحتلال الإسرائيلي وضع شروطا تعجيزية لوقف القتال في غزة.

وأضاف عضو المكتب السياسي لحماس، أن الاحتلال لا يقدم أدلة على ادعاءاته بشأن استهداف قادة المقاومة ونحن نعتمد رواية القسام، مشيرا إلى أن الاحتلال يهدد باجتياح رفح منذ شهور ونتعامل مع كل الاحتمالات.

وتابع نزال، أن المقاومة تواصل مواجهة الاحتلال وتكبيده الخسائر الفادحة والمفاوضات لم تتوقف، موضحا أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على إفشال التفاهمات بشأن وقف إطلاق النار.

وأكمل عضو المكتب السياسي لحماس، أن مشروع "روابط القرى" فشل في السبعينيات وسيفشل مجددا لأن العشائر الفلسطينية ترفض التعامل مع الاحتلال، موضحا أن الشعب الفلسطيني في غزة صامد رغم استخدام سلاح التجويع.

وأضاف نزال، أن المقاومة تسعى للحفاظ على حاضنتها الشعبية في غزة بعكس مزاعم الاحتلال، موضحا أن مشروع إيصال المساعدات إلى غزة عبر البحر غامض ولا نعلم أين سيتم ومن سيديره وكيف سيعمل.