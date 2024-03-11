العاهل الأردني وملك البحرين يؤكدان ضرورة وقف الحرب على غزة فورا

كتب- أ ش أ:

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، والملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، خلال اتصال هاتفي، ضرورة وقف الحرب على غزة فورا.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين الجانبين، بحثا خلاله الأوضاع الخطيرة في قطاع غزة، وشددا على ضرورة التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار في القطاع، وتكثيف العمل لتفادي أي تصعيد في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف.

وتبادل الملك الأردني ونظيره البحريني - طبقا لبيان الديوان الملكي - التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.