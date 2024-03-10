البث الإسرائيلية: نشر آلاف من أفراد الشرطة في القدس واعتقال 20 فلسطينيًا

مصراوي

أعلنت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، نشر آلاف من أفراد الشرطة في القدس واعتقال 20 شخصا بزعم تحريضهم على الإرهاب.

وقالت هيئة البث الإسرائيلية، اليوم الأحد، إن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو اتخذ قرارا بأن أي اقتحام من شرطة الاحتلال لباحات المسجد الأقصى خلال شهر رمضان سيتم بتعليمات منه.

وأفادت تقارير إعلامية، اليوم الأحد، بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي تشدد إجراءاتها عند أبواب المسجد الأقصى المبارك وتمنع دخول شبان لأداء صلاتي العشاء والتراويح، وفقا لما نقلته "الجزيرة" عن مراسلها.

وأكدت أن الاحتلال يفرض قيودا على دخول الشباب للأقصى لأداء التراويح ويسمح بدخول النساء ومن فوق سن الـ 40.

سبق وأن أفادت القناة 12 الإسرائيلية، بأنّ "مجلس الحرب سحب الصلاحيات التي تخصّ المسجد الأقصى من وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير"، وقرر عدم فرض القيود على دخول المصلين من القدس وداخل الخط الأخضر إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

وتابعت القناة الـ12 العبرية، أن مجلس الحرب الإسرائيلي، قرر حرمان وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير، من صلاحية اتخاذ القرارات المتعلقة بالمسجد الأقصى، بسبب الخوف من اشتعال الساحة في الضفة الغربية، وسيكون مجلس الحرب الإسرائيلي هو صاحب القرار بدلا منه.

ووفقا للقناة العبرية، فإن القرار جاء ذلك بعد ضغط كلا من الوزراء بيني جانتس وآيزنكوت وجالانت على نتنياهو، مطالبين بن غفير بعدم المشاركة في القرارات المتعلقة بالحرم القدسي. وتوجه الوزراء لنتنياهو وأوضحوا أنه في قضية متفجرة لا مكان للاعتبارات الخارجية والسياسية وحسب القناة العبرية.

نقلت القناة 12 العبرية، اليوم الأربعاء، عن قادة في شرطة الاحتلال الإسرائيلي، قولهم إن القيود التي أقرها وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال إيتمار بن غفير لتقييد دخول "العرب الإسرائيليين" إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان، قد تشعل القدس ومدنا أخرى.

وأشار مسؤولو شرطة الاحتلال إلى أنه في نهاية الأسبوع المقبل، سيتم فرض قيود على وصول عرب 48 إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

ووفقا لما نقلته القناة العبرية، فإن الهدوء الذي يخيم على مجتمع العرب الإسرائيليين في خضم الحرب الجارية على قطاع غزة، ما سيجبر المسؤولين على الامتناع عن فرض قيود على دخول المسلمين في إسرائيل الذين يرغبون في الصلاة بالمسجد الأقصى خلال شهر رمضان.

يأتي ذلك في وقت حذرت فيه منظمة "مبادرات إبراهيم" شرطة الاحتلال الإسرائيلي من أن تصعيدا خطيرا قد يندلع.