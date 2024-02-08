تركيا والصومال تبحثان العلاقات العسكرية الثنائية

أنقرة - (د ب أ)

بحث وزير الدفاع التركي، يشار جولر، مع نظيره الصومالي عبد القادر محمد نور، العلاقات العسكرية الثنائية بين البلدين، خلال لقاء جرى بينهما على هامش زيارة رسمية يقوم بها نور إلى العاصمة التركية أنقرة تلبية لدعوة من جولر.

واستقبل وزير الدفاع التركي نظيره الصومالي اليوم الخميس، بمراسم رسمية أقيمت في مقر وزارة الدفاع التركية، بحسب ما أوردته وكالة أنباء "الاناضول" التركية.

وعقد الوزيران جولر ونور، اجتماعا ثنائيا مغلقا، وآخر على مستوى وفدي البلدين.

وذكرت مصادر مطلعة أن الجانبين بحثا العلاقات العسكرية الثنائية والخطوات الممكن اتخاذها في الصناعات الدفاعية.