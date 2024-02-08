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BBC

الملك عبدالله يغادر إلى واشنطن من أجل بحث الأوضاع في غزة

12:05 م الخميس 08 فبراير 2024

الملك عبدالله الثاني

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(مصراوي)

غادر الملك عبدالله الثاني، اليوم الخميس، الأردن في جولة من المفترض أن تشمل الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وألمانيا، في زيارة تهدف إلى عقد مباحثات حول كيفية وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

ومن المقرر أن يلتقي الملك عبدالله بالرئيس الأمريكي جو بايدن وأركان الإدارة الأمريكية وعددًا من أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي، إضافة إلى لقائه بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ومشاركته بالدورة الستين لمؤتمر ميونخ للأمن، والذي يلتقي خلاله عدداً من كبار المسؤولين الغربيين والأوروبيين.

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية، أن عبدالله سيناقش مسألة حماية المدنيين داخل القطاع وكيفية توفير مساعدات إنسانية مستمرة وكافية للفلسطينيين داخل القطاع.

كما أضافت الوكالة، أن الجولة ستشمل التأكيد على ضرورة التوصل إلى أفق سياسي من أجل تسوية شاملة في المنطقة.

الملك عبدالله الثاني غزة واشنطن طوفان الأقصى جو بايدن

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