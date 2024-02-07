نتنياهو: علاقاتنا مع مصر ستكون جيدة إذا انتصرنا في غزة

مصراوي:

زعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن علاقة إسرائيل مع مصر ستكون جيدة إذا انتصر الاحتلال في الحرب على غزة.

وتابع نتنياهو خلال كلمة له الأربعاء: "المطلوب الآن سياسيا هو وحدة الصف لتحقيق الانتصار، و لا يمكن الحديث عن الانتصار في ظل وجود حماس، و إذا انتصرنا على حماس فإن دائرة السلام في المنطقة سوف تتسع".

وأضاف رئيس الوزراء الإسرائيلي: "دمرنا الكثير من كتائب حماس ودمرنا سلسلة القيادة الخاصة بها، ولا بديل عن تدمير القدرات العسكرية والمدنية لحماس وهذا الأمر في المتناول، كما أننا لم نلتزم بأي وعود في الصفقة المنتظرة والمفاوضات مستمرة".

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن على جيش الاحتلال إنهاء الحرب بنصر ساحق.

وتابع نتنياهو: " أبطالنا لم يقتلوا سدى ونحن في طريقنا للنصر الساحق وهي مسألة وقت، و جيشنا يتقدم بشكل ممنهج لتحقيق الأهداف التي حددناها على المستوى السياسي".

وزعم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي: " إنجازات الجيش في غزة غير مسبوقة وتم قتل أكثر من 20 ألفا من حماس، وجنودنا يقاتلون الآن في خان يونس وأصدرنا أوامرنا للجيش بالعمل في رفح، و لا يوجد أي بديل عن نصر ساحق وإذا صمدت حماس فالمجزرة القادمة مسألة وقت فقط".

وتابع رئيس الوزراء الإسرائيلي: "قلت لوزير الخارجية بلينكن أننا على بعد خطوات لتحقيق نصر كبير وهذا النصر للجميع وستكون له تداعيات في الشرق الأوسط، و لا يوجد حل سوى الانتصار الحاسم وألا تبقى حماس في غزة مجددا، كما أن الاستسلام لمطالب حماس لن يؤدي إلى تحرير الأسرى والضغط العسكري شرط لتحقيق ذلك".

وتابع نتنياهو: "تدمير القدرات العسكرية لحماس يستلزم وقتا، دمرنا الكثير من كتائب حماس ودمرنا سلسلة القيادة الخاصة بها، لذا لا بديل عن تدمير القدرات العسكرية والمدنية لحماس وهذا الأمر في المتناول، كما أن الاستسلام لشروط حماس سيجلب كارثة على إسرائيل".

وأضاف نتنياهو: "أبلغت بلينكن أن غزة يجب أن تكون منزوعة السلاح وأن الوجود الإسرائيلي هو الضامن لذلك، كما أننا ندرس إيجاد بدائل لعمل وكالة الأونروا في غزة، إضافة إلى أننا لم نلتزم بأي شيء مما تحدثت عنه حماس".