جوتيريش: التجارة في قناة السويس انخفضت بنسبة 42% بسبب هجمات الحوثيين

مصراوي

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إن أي هجوم على رفح جنوب غزة من شأنه أن يفاقم أزمة إنسانية هائلة بالفعل وعواقب إقليمية لا توصف.

وتابع الأمين العام للأمم المتحدة اليوم الأربعاء: " التجارة في قناة السويس انخفضت بنسبة 42% بسبب الهجمات في البحر الأحمر".

وأضاف الأمين العام للأمم المتحدة: "ندعو لوقف فوري إنساني لإطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى بدون شروط

وأشار الأمين العام للأمم المتحدة: "أي هجوم على رفح من شأنه أن يفاقم أزمة إنسانية هائلة بالفعل وتداعيات إقليمية، كما أن مجلس الأمن الدولي يواجه أسوأ انقسامات على الإطلاق".

وفي وقت سابق قالت وزارة الخارجية الأمريكية، إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن بحث مع نتنياهو الجهود الأخيرة، لضمان إطلاق سراح جميع الأسرى وزيادة المساعدات الإنسانية لغزة.

وتابعت الخارجية الأمريكية: "بلينكن أكد خلال لقائه نتنياهو دعم الولايات المتحدة لحق إسرائيل في ضمان عدم تكرار هجمات السابع من أكتوبر".