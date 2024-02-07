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BBC

الرئيس الإسرائيلي: لا نريد إلحاق الأذى بالفلسطينيين

04:50 م الأربعاء 07 فبراير 2024

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج

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(مصراوي)

قال الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج، اليوم الأربعاء، إن الروابط بين الولايات المتحدة وإسرائيل تخدم مصالح البلدين.

ودعا هرتسوج، إلى الإفراج الفوري عن الأسرى الإسرائيليين، مشيرًا إلى أنه حتى اللحظة لا تتوافر أي معلومات عن المحتجزين حتى اللحظة.

واتهم هرتسوج، حركة حماس بانتهاك قواعد السلوك الإنساني، زاعمًا أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لا يحارب الفلسطينيين في قطاع غزة ولا يريد إلحاق الأذى بهم "وإنما حربه فقط على حركة حماس".

ويزور وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إسرائيل اليوم في زيارة هي الخامسة إلى المنطقة التي شملت السعودية ومصر وقطر وفلسطين، وتتضمن زيارته بحث سبل التوصل إلى الهدنة في غزة.

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