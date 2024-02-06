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BBC

الاحتلال يعلن مقتل نائب قائد كتيبة في معارك شمال غزة اليوم

08:21 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

ديفيد شاكوري

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مصراوي
أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل نائب قائد الكتيبة 601 في معارك شمال قطاع غزة اليوم.
وأوضحت القناة 13 العبرية، أن القائد القتيل هو الرائد ديفيد شاكوري، من رحوفوت جنوبي العاصمة تل أبيب.
وأشارت إلى أن الضابط صاحب الـ 30 عاما هو نائب قائد الكتيبة 601 في اللواء 401 في فيلق الهندسة القتالية.
ومع سقوط شاكوري يرتفع إجمالي قتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى 563 قتيلا منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر الماضي، و225 قتيلا منذ بدء العملية البرية في قطاع غزة، وفق بيانات جيش الاحتلال.

ديفيد شاكوري الاحتلال الإسرائيلي مقتل نائب قائد كتيبة حرب غزة

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