بلينكن: سنناقش رد حماس مع إسرائيل ومن الضروري التوصل إلى اتفاق

بي بي سي

قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه سيناقش ردّ حركة حماس على اتفاق محتمل للتهدئة مع الحكومة الإسرائيلية الأربعاء، معتبراً أنه "من الضروري" التوصل إلى اتفاق.

وقال بلينكن خلال مؤتمر صحفي في الدوحة الثلاثاء، بعد إعلان قطر إنها تلقت رداً من حماس، إنه "لا يزال هناك الكثير من العمل الذي يتعين القيام به.. لكننا ما زلنا نعتقد أن الاتفاق ممكن وضروري بالفعل، وسنواصل العمل بلا كلل لتحقيقه".

وأعلنت حركة حماس قبل قليل، تسليم ردها حول اتفاق الإطار الخاص بمقترح الصفقة الجديدة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وتبادل أسرى إلى الوسطاء في مصر وقطر، وذلك بعد إنجاز التشاور القيادي في الحركة، ومع فصائل المقاومة.

وتابعت حركة حماس في بيانها: "تعاملت الحركة مع المقترح بروح إيجابية بما يضمن وقف إطلاق النار الشامل والتام، وإنهاء العدوان على شعبنا، وبما يضمن الإغاثة والإيواء والإعمار ورفع الحصار عن قطاع غزة، وإنجاز عملية تبادل للأسرى".

وأضافت حماس: "إننا نثمن دور الأشقاء في مصر وقطر وكافة الدول التي تسعى إلى وقف العدوان الغاشم على شعبنا، وإذ نحيي شعبنا وصموده الأسطوري ومقاومته الباسلة، خاصة في قطاع غزة، فإننا نؤكد أننا في حركة حماس ومع كافة القوى والفصائل الوطنية ماضون في الدفاع عن شعبنا، على طريق إنهاء الاحتلال، وإنجاز حقوقه الوطنية المشروعة في أرضه ومقدساته".