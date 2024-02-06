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BBC

الاحتلال يشن سلسلة غارات عنيفة على المناطق القريبة من الحدود المصرية الفلسطينية

07:23 م الثلاثاء 06 فبراير 2024

أرشيفية

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مصراوي

أعلنت وسائل الإعلام الفلسطينية أن قوات الاحتلال الإسرائيلي، نفذت سلسلة من الغارات العنيفة "حزام ناري"على المناطق المحاذية للحدود المصرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وحسب ما أعلنته "أمد" للإعلام نقلا عن مراسلتها في رفح، فإن الطائرات الإسرائيلية نفذت 3 غارات على الأقل على مناطق الحدود المصرية الفلسطينية، حيث جرى قصف بوابة صلاح الدين (بوابة معبر رفح من الجانب الفلسطيني)، والثاني بالقرب من جمعية الأمل لتأهيل المعاقين والثالث قرب من مسجد ذو النورين.

كما تم استهداف أرض زراعية في حي السلام بنهاية شارع خالد بن الوليد بالقرب من الحدود المصرية الفلسطينية.

وقال شهود إن الاستهداف الأخير في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، كان بجانب خيام النازحين.

حرب غزة الاحتلال الإسرائيلي غارات جوية رفح الفلسطينية الحدود المصرية

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